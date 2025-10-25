На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крид повысил стоимость выступления на два миллиона

Певец Егор Крид поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) поднял цену на выступления после скандального концерта в «Лужниках». Об этом пишет Life, ссылаясь на SHOT.

Так, по новым расценкам концерт Крида стоит 12 миллионов рублей, вместо 10.

Канал также раскрыл райдер певца. Крид и его команда передвигаются только на Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux не старше трех лет. В авто обязательна Bluetooth-колонка JBL и ортопедические подушки.

«Отдыхает Крид до и после выступления только в президентском люксе пятизвездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Если блэкаутов нет — окна срочно заклеивают черной тканью или пластиком», — сказано в посте.

Из сообщения также следует, что в ванной певца должны быть шампуни исключительно его бренда. Кроме того, Криду требуется личный кальянщик с двумя кальянами, а также круглосуточная охрана номера.

До этого Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Певец признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство. Артист также провел концерт в Уфе перед молодежью. Крид отметил, что с детства много времени проводил в этом городе. Там также живут его родственники.

Ранее певица Слава лишилась финансирования.

