Певица Слава лишилась финансирования

Продюсер Рудченко: певица Слава лишилась финансирования после расставания с мужем
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с порталом «Страсти», что у певицы Славы появились творческие трудности после расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Рудченко заявил, что Слава лишилась финансирования от Данилицкого, которое помогало ей расти в шоу-бизнесе и укреплять свои позиции.

«Конечно, когда артист находится в свободном плавании, без финансирования, начинаются проблемы с творчеством, донесения творческого материала до аудитории. Когда Слава осталась без финансирования своих идей, то это сказалось на успехе», — заявил продюсер.

Рудченко назвал Славу яркой артисткой, у которой уже сложилась своя аудитория. Однако, как считает шоумен, артистке необходимы вложения для дальнейшей успешной работы в шоу-бизнесе.

20 октября Слава сообщила об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния». Певица заявила, что ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева. Артистка добавила, что больше не планирует сотрудничать с компанией.

Ранее певица Слава вышла на связь в слезах и заявила о предательстве.

