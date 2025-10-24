На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о дефиците профессиональных клоунов

Freepik

В настоящее время в России наблюдается дефицит профессиональных клоунов. Об этом в интервью mk.ru заявил народный артист РСФСР, артист цирка Анатолий Марчевский.

«Важно понимать, что сейчас речь идет не о массовиках-затейниках в клоунских костюмах, а о клоунах, имеющих собственную индивидуальность, философию, репертуар, отражающий внутренний мир и отношение к происходящему в обществе. Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена», — сказал артист.

Марчевский добавил, что клоун является главным персонажем циркового спектакля, без которого не может быть выступления. Однако, по его словам, сегодня некоторые программы вовсе не предусматривают участие клоунов.

Артист отметил, что он на протяжении 10 лет проводил Всемирный фестиваль клоунов, куда приглашались только лучшие комики. При этом организаторы во всем мире смогли найти только 120 «настоящих клоунов». Марчевский подчеркнул, что все участники были разные по репертуару, но «одинаково веселыми и талантливыми».

Ранее в России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением.

