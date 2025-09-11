В России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением

В красноярскую прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на соседку по садовому товариществу, которая в дачном Telegram-чате назвала ее «хабалкой» и поставила эмодзи с изображением клоуна. Об этом сообщил информационно-правовой портал «Гарант.ру».

Прокурор отправил в мировой суд постановление о возбуждении административного правонарушения с обоснованием своей позиции: «Потерпевшая в чате дачного товарищества выставила фотографию счетчика, на что получила в ответ от нарушительницы изображение в виде клоуна, то есть она сравнила потерпевшую с клоуном, от чего последняя «оскорбилась как женщина и как человек», поскольку восприняла данное изображение как оскорбление».

Мировой суд признал ответчицу виновной по административной статье и назначил ей штраф.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N 82 в Советском районе г. Красноярска [подсудимая] признана виновной в совершении административного правонарушения <…> и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — цитирует портал судебное решение от 25 марта.

Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность за употребление эмодзи и слова «хабалка». Судья решила, что под неприличной формой следует считать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам и правилам поведения в обществе» форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим.

