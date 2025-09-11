На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением

Красноярский районный суд не признал эмодзи с клоуном оскорблением
true
true
true
close
Telegram

В красноярскую прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на соседку по садовому товариществу, которая в дачном Telegram-чате назвала ее «хабалкой» и поставила эмодзи с изображением клоуна. Об этом сообщил информационно-правовой портал «Гарант.ру».

Прокурор отправил в мировой суд постановление о возбуждении административного правонарушения с обоснованием своей позиции: «Потерпевшая в чате дачного товарищества выставила фотографию счетчика, на что получила в ответ от нарушительницы изображение в виде клоуна, то есть она сравнила потерпевшую с клоуном, от чего последняя «оскорбилась как женщина и как человек», поскольку восприняла данное изображение как оскорбление».

Мировой суд признал ответчицу виновной по административной статье и назначил ей штраф.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N 82 в Советском районе г. Красноярска [подсудимая] признана виновной в совершении административного правонарушения <…> и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — цитирует портал судебное решение от 25 марта.

Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность за употребление эмодзи и слова «хабалка». Судья решила, что под неприличной формой следует считать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам и правилам поведения в обществе» форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим.

Ранее МВД предложило выписывать штрафы водителям, основываясь на чувствах инспекторов ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами