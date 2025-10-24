«Странный тип»: Павел Прилучный не явился на премьеру «Мажора в Дубае»

Звезда «Мажора в Дубае» Павел Прилучный не смог лично присутствовать на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Однако Прилучный поздравил поклонников франшизы и создателей фильма с выходом картины, записав видеообращение из-за границы.

«Я бы с удовольствием сорвался к вам с другого конца света, но режиссер почему-то считает, что снимать кино важнее, чем пить с вами шампанское. Странный тип, честно говоря, но я не жалуюсь», — сыронизировал артист.

Также Прилучный поделился своими эмоциями и впечатлениями о картине. Он пожелал зрителям приятного просмотра и выразил уверенность, что фильм найдет отклик у публики.

«На самом деле, фильм, который вы сейчас увидите, — это настоящий взрыв эмоций. Он такой же безумный и дерзкий, как моя попытка объяснить жене, почему я снова уезжаю на полгода. Так что, друзья, пристегните ремни, отложите попкорн и погрузитесь в эту историю с головой», — сказал он.

На данный момент Павел Прилучный работает в Турции: недавно его супруга Зепюр Прилучная-Брутян делилась в личном блоге кадрами с мужем. Она показывала, как семья отдыхает за границей в свободное от съемок время.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в ОАЭ. По сюжету герой Павла Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарева, а находит новую любовь — девушку Риту.

