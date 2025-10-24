На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Странный тип»: Павел Прилучный не явился на премьеру «Мажора в Дубае»

Актер Прилучный пропустил премьеру «Мажора в Дубае» из-за съемок за рубежом
true
true
true

Звезда «Мажора в Дубае» Павел Прилучный не смог лично присутствовать на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Однако Прилучный поздравил поклонников франшизы и создателей фильма с выходом картины, записав видеообращение из-за границы.

«Я бы с удовольствием сорвался к вам с другого конца света, но режиссер почему-то считает, что снимать кино важнее, чем пить с вами шампанское. Странный тип, честно говоря, но я не жалуюсь», — сыронизировал артист.

Также Прилучный поделился своими эмоциями и впечатлениями о картине. Он пожелал зрителям приятного просмотра и выразил уверенность, что фильм найдет отклик у публики.

«На самом деле, фильм, который вы сейчас увидите, — это настоящий взрыв эмоций. Он такой же безумный и дерзкий, как моя попытка объяснить жене, почему я снова уезжаю на полгода. Так что, друзья, пристегните ремни, отложите попкорн и погрузитесь в эту историю с головой», — сказал он.

На данный момент Павел Прилучный работает в Турции: недавно его супруга Зепюр Прилучная-Брутян делилась в личном блоге кадрами с мужем. Она показывала, как семья отдыхает за границей в свободное от съемок время.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в ОАЭ. По сюжету герой Павла Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарева, а находит новую любовь — девушку Риту.

Ранее сообщалось, что Баста три года искал идеального соучастника среди молодых рэперов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами