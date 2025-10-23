Маликов рассказал об общении с рэкетирами в 90-х: «Помочь братве»

Певец Маликов заявил, что ему приходилось делить гонорар с рэкетирами в 90-х

Народный артист России Дмитрий Маликов признался в шоу «1+1» на «Новом Радио», что ему приходилось сотрудничать с рэкетирами в 90-х. Его слова передает «Пятый канал».

Маликов объяснил, что рэкетиры просили часть денег с концертов. Артист пошутил, что эти преступники ничем не отличались от продюсерского центра.

«Они не просили конкретные проценты всегда, говорили: «Дим, ну надо ребятам помочь, братве, туда-сюда». Ну как-то вот так», — вспомнил певец.

Как отметил Маликов, ему было страшновато взаимодействовать с рэкетирами. По словам артиста, некоторое время его охранял борец и телеведущий Владимир Турчинский.

«Он был огромного размера. Помню, что в основном они мне были нужны для того, чтобы цветы уносить со сцены», — рассказал исполнитель.

В феврале Дмитрий Маликов представил поклонникам песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

В ролике, опубликованном Маликовым, на него нападает Веном — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, обычно связанных с Человеком-пауком.

