На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маликов рассказал об общении с рэкетирами в 90-х: «Помочь братве»

Певец Маликов заявил, что ему приходилось делить гонорар с рэкетирами в 90-х
true
true
true
close
Dmitry Malikov/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Маликов признался в шоу «1+1» на «Новом Радио», что ему приходилось сотрудничать с рэкетирами в 90-х. Его слова передает «Пятый канал».

Маликов объяснил, что рэкетиры просили часть денег с концертов. Артист пошутил, что эти преступники ничем не отличались от продюсерского центра.

«Они не просили конкретные проценты всегда, говорили: «Дим, ну надо ребятам помочь, братве, туда-сюда». Ну как-то вот так», — вспомнил певец.

Как отметил Маликов, ему было страшновато взаимодействовать с рэкетирами. По словам артиста, некоторое время его охранял борец и телеведущий Владимир Турчинский.

«Он был огромного размера. Помню, что в основном они мне были нужны для того, чтобы цветы уносить со сцены», — рассказал исполнитель.

В феврале Дмитрий Маликов представил поклонникам песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

В ролике, опубликованном Маликовым, на него нападает Веном — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, обычно связанных с Человеком-пауком.

Ранее Дана Борисова получила квартиру от женатого мужчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами