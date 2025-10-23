На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дана Борисова получила квартиру от женатого мужчины

Телеведущая Дана Борисова заявила, что женатый мужчина купил ей квартиру
true
true
true
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина «вскрыла секрет» о подарке женатого мужчины. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Борисова объяснила, что женатый человек подарил ей квартиру.

«Да, спросите у нее (Полины). Она так утверждает. Это правда», — отметила телеведущая.

Знаменитость также прокомментировала работу ее дочери в глянцевом издании. Борисова призналась, что не переживает, если дочь раскроет ее секреты.

«Она уже раскрыла всю информацию, какую можно. Поэтому я ничего не боюсь. Мне без разницы. Боже мой, я спокойно ко всему отношусь», — заявила знаменитость.

Борисова также намекнула, что ее дочь сейчас не учится. Она считает, что Полине сейчас важно получить образование, а потом — все остальное.

В сентябре Борисова призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники». По словам телеведущей, у нее «снесло крышу». Борисова-младшая обвиняла мать в зависти. Она также жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички».

Ранее дочь Борисовой заявила, что ее шантажируют.

