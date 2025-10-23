На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С Рады Русских потребовали почти 4 млн рублей через суд

Mash: экс-бизнес-партнерша Рады Русских подала в суд на блогершу
true
true
true
close
radarusskikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая бизнес-партнерша Рады Русских Мария Воскресенская рассказала в беседе с Telegram-каналом Mash, что подала в суд против блогерши.

Воскресенская заявила, что Русских устроила против нее травлю и обвиняет в мошенничестве. По словам женщины, блогерша утверждала, что она украла бренд «Rada Russkikh» и выпускала подделку, а также якобы планировала захватить бизнес.

Воскресенская потребовала с Русских 3,9 миллионов рублей, а также публичного опровержения через суд. Бизнесвумен считает себя правообладательницей товарного знака «Rada Russkikh», а также гендиректором материнских компаний бьюти-брендов MINI ME и HYDON.

По словам Русских, у экс-бизнес-партнерши были права на товарный знак только с ее согласия. Блогерша планирует перезапустить бренд с новой командой и собственным юрлицом.

В декабре 2023 года Рада Русских подала документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Она собрала более 500 подписей для самовыдвижения.

В беседе с «Газетой.Ru» Русских заявляла, что будет использовать магию для своей избирательной кампании.

Ранее бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами