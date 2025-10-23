С Рады Русских потребовали почти 4 млн рублей через суд

Бывшая бизнес-партнерша Рады Русских Мария Воскресенская рассказала в беседе с Telegram-каналом Mash, что подала в суд против блогерши.

Воскресенская заявила, что Русских устроила против нее травлю и обвиняет в мошенничестве. По словам женщины, блогерша утверждала, что она украла бренд «Rada Russkikh» и выпускала подделку, а также якобы планировала захватить бизнес.

Воскресенская потребовала с Русских 3,9 миллионов рублей, а также публичного опровержения через суд. Бизнесвумен считает себя правообладательницей товарного знака «Rada Russkikh», а также гендиректором материнских компаний бьюти-брендов MINI ME и HYDON.

По словам Русских, у экс-бизнес-партнерши были права на товарный знак только с ее согласия. Блогерша планирует перезапустить бренд с новой командой и собственным юрлицом.

В декабре 2023 года Рада Русских подала документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Она собрала более 500 подписей для самовыдвижения.

В беседе с «Газетой.Ru» Русских заявляла, что будет использовать магию для своей избирательной кампании.

