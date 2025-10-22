На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США

Историк моды Александр Васильев рассказал, как его задержали на границе США
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Историк моды Александр Васильев рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, как его задержали на границе США.

По словам бывшего ведущего Первого канала, он был временно задержан в одном из аэропортов США. Сотрудники пограничной службы взяли у него отпечатки пальцев и расспросили о целях визита, а также о причине популярности рекламы его выступлений в интернете.

Как рассказал Васильев, его ответы на английском пограничника не удовлетворили — сотрудника смутило удаленное расположение городов, в которых историку моды предстоит выступать.

После беседы Васильева отвели в комнату для задержанных, где уже находились другие пассажиры. Позднее таможенники провели досмотр багажа и отпустили историка моды. Васильев назвал произошедшее «невероятным событием» и добавил, что испытал «бодрящие душу эмоции».

Известно, что в настоящее время Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Все то, что можно хранить в сердце и душе.

Ранее суд отказался рассматривать иски к Пугачевой от ФПБК и ветерана Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами