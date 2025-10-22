Бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США

Историк моды Александр Васильев рассказал, как его задержали на границе США

Историк моды Александр Васильев рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, как его задержали на границе США.

По словам бывшего ведущего Первого канала, он был временно задержан в одном из аэропортов США. Сотрудники пограничной службы взяли у него отпечатки пальцев и расспросили о целях визита, а также о причине популярности рекламы его выступлений в интернете.

Как рассказал Васильев, его ответы на английском пограничника не удовлетворили — сотрудника смутило удаленное расположение городов, в которых историку моды предстоит выступать.

После беседы Васильева отвели в комнату для задержанных, где уже находились другие пассажиры. Позднее таможенники провели досмотр багажа и отпустили историка моды. Васильев назвал произошедшее «невероятным событием» и добавил, что испытал «бодрящие душу эмоции».

Известно, что в настоящее время Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Все то, что можно хранить в сердце и душе.

