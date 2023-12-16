Блогер Рада Русских намерена стать президентом с помощью магии

Блогер и предприниматель из Екатеринбурга Рада Русских, которая планирует участвовать в выборах президента России, будет использовать магию для своей избирательной кампании. Об этом Русских рассказала «Газете.Ru» на форуме «Big beauty boss». По ее словам, у нее уже несколько лет существует отдел магии, который она также использует в бизнесе.

«У меня есть несколько лет отдел магии, который занимается тем, чтобы все дороги были открыты, чтобы убирать конкурентов и прочие прелести. Все-таки, когда ты крупный бизнесмен, у тебя должно быть много отделов, в том числе и магии. У всех крупных предпринимателей и у всех политиков тоже есть такой отдел. Это не новая идея. Я не была в этом плане первооткрывателем», — сказала она.

Девушка рассказала, что Рада Русских – это ее настоящие имя и фамилия. Она предположила, что это может помочь ей в поиске союзников. Русских также считает, что все хотят видеть женщину-президента, так как они уделяют больше внимания внутренней политике страны.

«Мужчины — фанаты внешней политики, они хотят экспансии, они хотят понтоваться. Они тратят почти все силы на то, чтобы во внешнюю среду произвести какое-то впечатление, или что-то туда поставить, или что-то у кого-то отобрать. Внешняя реализация — это классический мужской подход. Классический женский подход — все в дом, чтобы все было структурно, логично, все были чисты, помыты, и было все хорошо и безопасно. Я классическая женщина в этом плане как политик. Я считаю, что внутренняя политика — гораздо более интересная сфера, на которую сейчас не обращают внимания, потому что у нас на политической арене практически все мужчины», — пояснила она.

Русских отметила, что многие до сих пор воспринимают ее как визажиста, хотя она не работает им уже пять лет. Девушка добавила, что уже привыкла к критике в сети и хорошо переносит хейт, так как стала «звездой разоблачений на YouTube».

Рада Русских позиционирует себя как экоактивистку и зоозащитницу, она владеет брендом косметики, а также увлекается магией и эзотерикой. О своем намерении участвовать в выборах президента России девушка сообщила в своих соцсетях. Она уже подала в ЦИК уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку ее самовыдвижения.

Ранее стало известно, какая сумма поступила в ЦИК для проведения выборов президента России.