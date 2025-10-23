Катя Лель увидела НЛО в центре Москвы

Певица Катя Лель рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с НЛО в центре Москвы.

Лель показала снимок, на котором она запечатлела дочерью вместе с неопознанным летающим объектом. Фото сделано 1 июня 2025 года у ГУМа.

«Всегда рядом, наблюдают и оберегают. На следующем фото за секунду до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему. Можете не предполагать, а сразу делать экспертизу, если вам захочется», — заявила артистка.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель назвала низкостатным человека, который не верит в существование НЛО. Она объяснила, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой. По мнению певицы, таким представителям стоит «повышать свой уровень сознания».

