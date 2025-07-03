На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя Лель рассказала, что делать при встрече с НЛО

Певица Катя Лель: к встрече с НЛО нужно отнестись с благодарностью
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Увлекающаяся эзотерикой певица Катя Лель заявила, что людям стоит «с благодарностью и без страха» реагировать, если с ними вступят в контакт представители внеземной цивилизации. Ее слова передает «Абзац».

«[Было бы хорошо], если бы мне в мои 16 лет кто-то сказал, что это нормальный процесс, это другая цивилизация, это другой мир, они такие же, как мы, и они наши создатели, не нужно их бояться», — отметила артистка.

Лель назвала встречу с НЛО опытом, который дан немногим. Она уверена, что пришельцы живут «на тысячи лет впереди нас», они наблюдают за землянами с помощью своих уникальных технологий.

В декабре 2023-го Лель рассказывала, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявляла, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель также называла низкостатным человека, который не верит в существование НЛО. Певица уверена, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой.

Ранее депутат Госдумы Милонов назвал конфликт Инстасамки с Дорой собачьей свадьбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами