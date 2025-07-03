Катя Лель рассказала, что делать при встрече с НЛО

Увлекающаяся эзотерикой певица Катя Лель заявила, что людям стоит «с благодарностью и без страха» реагировать, если с ними вступят в контакт представители внеземной цивилизации. Ее слова передает «Абзац».

«[Было бы хорошо], если бы мне в мои 16 лет кто-то сказал, что это нормальный процесс, это другая цивилизация, это другой мир, они такие же, как мы, и они наши создатели, не нужно их бояться», — отметила артистка.

Лель назвала встречу с НЛО опытом, который дан немногим. Она уверена, что пришельцы живут «на тысячи лет впереди нас», они наблюдают за землянами с помощью своих уникальных технологий.

В декабре 2023-го Лель рассказывала, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявляла, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель также называла низкостатным человека, который не верит в существование НЛО. Певица уверена, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой.

Ранее депутат Госдумы Милонов назвал конфликт Инстасамки с Дорой собачьей свадьбой.