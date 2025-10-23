«Это невкусно»: Никас Сафронов высказался о конкуренции с ИИ

Народный художник России Никас Сафронов признался, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом. Об этом он рассказал kp.ru на премьере фильма «Паромщик».

«Нейросеть — она искусственная. И ты видишь эту искусственность. Это невкусно. Если не вдыхаешь туда жизнь, индивидуальность, краску — это не искусство. Она может делать под Леонардо, под кого угодно, но там нет энергии. Настоящие художники будут только дороже. Ремесло живое всегда ценнее», — сказал художник.

По его словам, искусство живописи будет дороже, потому что оно является настоящим. Сафронов выразил уверенность, что неживые работы носят временный характер, потому что они не дают жизни и человеческой энергии.

В сентябре Никас Сафронов признался, что ему предложили десятки миллионов долларов за копию портрета президента США Дональда Трампа. Художник уточнил, он не стал этого делать, это было бы крайне некорректно.

По словам Сафронова, он не заинтересован в деньгах. Высшей наградой для себя он считает, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.

