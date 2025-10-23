На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это невкусно»: Никас Сафронов высказался о конкуренции с ИИ

Художник Сафронов признался, что не боится конкуренции с ИИ
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Народный художник России Никас Сафронов признался, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом. Об этом он рассказал kp.ru на премьере фильма «Паромщик».

«Нейросеть — она искусственная. И ты видишь эту искусственность. Это невкусно. Если не вдыхаешь туда жизнь, индивидуальность, краску — это не искусство. Она может делать под Леонардо, под кого угодно, но там нет энергии. Настоящие художники будут только дороже. Ремесло живое всегда ценнее», — сказал художник.

По его словам, искусство живописи будет дороже, потому что оно является настоящим. Сафронов выразил уверенность, что неживые работы носят временный характер, потому что они не дают жизни и человеческой энергии.

В сентябре Никас Сафронов признался, что ему предложили десятки миллионов долларов за копию портрета президента США Дональда Трампа. Художник уточнил, он не стал этого делать, это было бы крайне некорректно.

По словам Сафронова, он не заинтересован в деньгах. Высшей наградой для себя он считает, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.

Ранее певец Леонид Агутин высказался об эффекте нейросетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами