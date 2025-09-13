Никасу Сафронову предложили десятки миллионов долларов за копию портрета Трампа

Художник Никас Сафронов признался, что ему предложили десятки миллионов долларов за копию портрета президента США Дональда Трампа. Художника цитирует Life.ru.

«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор. Но я не стал делать, это было бы крайне некорректно», — сказал он.

По словам Сафронова, он не заинтересован в деньгах. Высшей наградой для себя он считает, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.

Никас Сафронов написал портрет Трампа в начале года. На портрете Трамп изображен в момент после покушения на его жизнь в 2024 году. Полотно было передано Трампу от имени президента России Владимира Путина в марте 2025 года через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, который впоследствии рассказал, что американский лидер был этим «по-настоящему тронут».

Ранее Элтон Джон показал фото с многочисленными травмами.