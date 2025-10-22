На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мне все равно»: Дайнеко высказалась о санкциях, введенных против нее Западом

Певица Дайнеко заявила, что на нее никак не повлияли западные санкции
true
true
true
close
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на вопрос, как на нее повлияли западные санкции.

«Мне все равно на мои санкции, на меня они никак не повлияли», — заявила Дайнеко.

В 2022 году Латвия запретила 38-летней артистке въезд в страну по фоне ее поддержки СВО. Впоследствии Дайнеко была внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Виктория Дайнеко — победительница шоу «Фабрика звезд». Она известна по таким песням, как «Снилось мне», «Я просто сразу от тебя уйду», «Фильм не о любви», «Иголка», «Я буду жить», «Глаза в глаза» и «Клякса».

Ранее Виктория Дайнеко поделилась кадрами с дня рождения отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами