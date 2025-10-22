«Мне все равно»: Дайнеко высказалась о санкциях, введенных против нее Западом

Певица Дайнеко заявила, что на нее никак не повлияли западные санкции

victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на вопрос, как на нее повлияли западные санкции.

«Мне все равно на мои санкции, на меня они никак не повлияли», — заявила Дайнеко.

В 2022 году Латвия запретила 38-летней артистке въезд в страну по фоне ее поддержки СВО. Впоследствии Дайнеко была внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Виктория Дайнеко — победительница шоу «Фабрика звезд». Она известна по таким песням, как «Снилось мне», «Я просто сразу от тебя уйду», «Фильм не о любви», «Иголка», «Я буду жить», «Глаза в глаза» и «Клякса».

