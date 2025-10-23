На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Стоянов признался, что каждый раз удивляется выплате пенсии

Актер Стоянов заявил, что не ощущает себя человеком пенсионного возраста
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Юрий Стоянов в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос о размере своей пенсии.

«Каждый раз при получении пенсии я не понимаю, за что [она приходит], потому что не чувствую себя человеком пенсионного возраста, много работаю. Пенсионные деньги, [которые приходят], — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — поделился Стоянов.

Актер добавил, что получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста. По его словам, прожить только на эти выплаты было бы сейчас трудно.

Юрий Стоянов — народный артист России, наиболее известный по проектам «Городок и «Вампиры средней полосы». В этом году ему исполнилось 68 лет.

Ранее новый фильм со Стояновым стал лидером проката.

