Новый фильм со Стояновым стал лидером проката на выходных

Новый фильм с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Картина Владислава Богуша, собравшая 142,5 млн рублей, рассказывает о 10-летнем Владике, которого мама отправила в деревню к дедушке. Мальчик всеми силами пытается попасть назад в город, чтобы принять участие в конкурсе программистов, но ему придется иметь дело с упрямым дедом.

Вторую строчку занял фильм Лена Уайзмана «Балерина» с 197,5 млн рублей, собранными за уик-энд. Главная героиня картины — балерина Ева (Ана де Армас), пытающаяся наказать отнявших у нее родителей людей и попадающая в опасную группировку.

Третье место у детского мультфильма Екатерины Салабай «Три богатыря: ни дня без подвига — 2». Анимационная лента собрала 70,3 млн рублей за уик-энд и рассказывает о подвигах трех богатырей — Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича.

Светская премьера «На деревню дедушке» состоялась в начале июня. Юрий Стоянов представил картину в московском кинотеатре «Октябрь» и спел со сцены.

Ранее Дмитрий Певцов призвал к «жесткой цензуре» ради появления мультфильмов с традиционными ценностями.