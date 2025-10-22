На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Археологи обнаружили уникальную находку в ходе раскопок под Ростовом Великим

В селе под Ростовом Великим археологи раскопали мерянский топор X века
true
true
true
close
Государственный музей «Ростовский кремль»

Археологи обнаружили мерянский топор X века рядом с Ростовом Великом. Об этом сообщил музей-заповедник «Ростовский кремль» во «ВКонтакте».

Находка была сделана в ходе археологической экспедиции в июле–сентябре у села Шулец под Ростовом Великим.

«Археологи исследовали древнее поселение X–XIII веков и связанный с ним могильник. В ходе работ обнаружены десятки предметов из железа и меди. Особенно замечательной оказалась уникальная находка – целый железный топор X века», — говорится в сообщении.

Топор с вытянутым узким лезвием имеет размеры 12 на 6,6 см и весит 550 г. По типологии известного специалиста по средневековому оружию Анатолия Кирпичникова, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться в бою и для работы.

После изучения коллекция находок пройдет реставрацию и будет представлена на выставках в Ростовском кремле.

Для Ростовской земли это редчайшая находка, подчеркнули в музее. Три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII–X века). Топор из Шульца – первый из найденных за пределами этого городища, важное свидетельство материальной культуры «сельской» мери.

Ранее археологи нашли 1200-летний хлеб с изображением Иисуса Христа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами