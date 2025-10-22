Археологи обнаружили уникальную находку в ходе раскопок под Ростовом Великим

Археологи обнаружили мерянский топор X века рядом с Ростовом Великом. Об этом сообщил музей-заповедник «Ростовский кремль» во «ВКонтакте».

Находка была сделана в ходе археологической экспедиции в июле–сентябре у села Шулец под Ростовом Великим.

«Археологи исследовали древнее поселение X–XIII веков и связанный с ним могильник. В ходе работ обнаружены десятки предметов из железа и меди. Особенно замечательной оказалась уникальная находка – целый железный топор X века», — говорится в сообщении.

Топор с вытянутым узким лезвием имеет размеры 12 на 6,6 см и весит 550 г. По типологии известного специалиста по средневековому оружию Анатолия Кирпичникова, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться в бою и для работы.

После изучения коллекция находок пройдет реставрацию и будет представлена на выставках в Ростовском кремле.

Для Ростовской земли это редчайшая находка, подчеркнули в музее. Три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII–X века). Топор из Шульца – первый из найденных за пределами этого городища, важное свидетельство материальной культуры «сельской» мери.

Ранее археологи нашли 1200-летний хлеб с изображением Иисуса Христа.