Археологи нашли 1200-летний хлеб с изображением Иисуса Христа

Fox News: в Турции наши 1200-летний хлеб с изображением Христа

Археологи в Турции нашли обугленную буханку хлеба возрастом около 1200 лет, на поверхности которой сохранилось изображение Иисуса Христа, пишет Fox News.

Находка была сделана на археологическом участке Топрактепе, который в древности был известен как город Эйренополис. Всего ученые обнаружили пять обугленных буханок, датируемых VII– VIII веками нашей эры. На одной из них заметно изображение Христа и надпись: «С благодарностью Благословенному Иисусу».

По словам специалистов, изображение отличается от традиционной византийской иконографии Христа. Вместо этого Спаситель представлен в образе сеятеля или земледельца, что, как считают археологи, символизировало плодородие и труд — важные понятия в религиозной культуре того времени.

На других буханках также обнаружены религиозные символы, включая мальтийский крест. Исследователи предполагают, что найденные хлеба могли быть евхаристическим хлебом, использовавшимся в раннехристианских обрядах.

«Тот факт, что хлеб сохранился благодаря карбонизации, говорит об исключительных условиях хранения», — отметили эксперты.

