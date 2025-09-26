Продюсер объяснил нежелание ведущего «Модного приговора» Васильева возвращаться в Россию

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил нежелание ведущего «Модного приговора» Александра Васильева возвращаться в Россию. Его цитирует NEWS.ru.

Рудченко не поверил менеджменту историка моды, утверждающему, что у Васильева плотный график выступлений за рубежом на годы вперед.

«Он боится приезжать в Россию. Вполне возможно, опасается какого-то преследования или того, что с ним может состояться серьезный разговор», — сказал продюсер.

Рудченко также усомнился, что и другие уехавшие из России артисты или деятели культуры востребованы за рубежом.

«Это могут быть, конечно, разовые выступления, но не весь 2026 год расписан так, что невозможно воткнуть никакое мероприятие», — заключил он.

На данный момент Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

В ноябре 2024 года Васильев заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Все то, что можно хранить в сердце и душе.

Накануне стало известно, что телеведущий и историк моды Александр Васильев отказался выступать на корпоративе в России даже за €150 тысяч (почти 15 млн рублей).

Ранее СМИ нашли у Киркорова пять квартир в центре Москвы за 150 млн рублей.