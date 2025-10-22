Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с многомиллионным убытком

«Страсти»: певец Лепс стал соучредителем бизнеса с убытком в 40 млн рублей

Народный артист России Григорий Лепс стал соучредителем убыточного бизнеса. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, Лепс присоединился к учредителям ООО «ЛОФТ ГРУПП» в октябре 2025 года. Фирма специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Артист владеет 80% предприятия.

Как выяснил портал, бизнес оказался убыточным. За 2024-й выручка ООО составила 1,9 миллиона рублей. За тот год компания потерпела убытки в 40 миллионов рублей.

В мае 2025-го издание kp.ru сообщало, что Лепс взял взаймы 300 миллионов рублей на открытие элитного бара в Москве. Как отмечает коллега артиста, Григорий не ожидал, что траты на новый бизнес выйдут в несколько сотен миллионов рублей.

По словам коллеги Лепса, певец решился на новый бизнес, чтобы якобы заработать на свадьбу с молодой невестой.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого.

