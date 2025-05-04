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Лепс взял кредит в 300 млн рублей на новый бизнес

«КП»: певец Лепс взял кредит в 300 млн рублей на открытие бара
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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Народный артист России Григорий Лепс взял многомиллионные кредиты. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на коллег певца.

По данным издания, Лепс взял взаймы 300 миллионов рублей на открытие элитного бара в Москве. Как отмечает коллега артиста, Григорий не ожидал, что траты на новый бизнес выйдут в несколько сотен миллионов рублей.

«Просто не рассчитал с тратами, но твердо уверен, что заработает на новом детище миллионы и потом, закрыв долги, сыграет красивую свадьбу с юной невестой», — заявил коллега певца.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого.

В марте 2025-го Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родительницы потрясающими.

Киба учится в Лондонском колледже моды и занимается развитием личного бренда. Вместе с Лепсом в свет она выходит с 2024 года. 23 апреля 2025-го она заявила, что удачный брак лучше учебы в вузе.

Ранее 19-летняя невеста Лепса раскрыла, что выйдет замуж в этом году.

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