Mash: американский рэпер Канье Уэст не даст концерт в Москве

Mash: новость о шоу Канье Уэста в Москве оказалась фейком
Javier Rojas/Global Look Press

Информация о концерте американского рэпера Канье Уэста, который якобы пройдет 8 декабря в Москве, оказалась основана на фейковом договоре, который весь день рассылают в СМИ неизвестные. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается в сообщении, на фото договора видны признаки «фотошопа» (редактирования посредством Photoshop — прим. ред.), ООО «Промо Арена» не существует, а Джон Вэкслер «не является членом команды Копатыча» (Канье Уэста — прим. ред.).

Но самым главным отличием от настоящего договора издание называет имя рэпера, который не так давно сменил имя с Kanye West на Ye.

До этого СМИ была распространена информация, что рэпер даст концерт в Лужниках 8 декабря, за который получит $1,2 млн.

30 марта концерт Канье Уэста в России отменили из-за нацистских и антисемитских высказываний артиста в социальных сетях. Информация о возможном концерте рэпера в Москве появилась в ноябре 2024 года. Были сообщения, что он планирует выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия также не последовал.

Канье Уэст уже прилетал в Москву в июне 2024-го — тогда поклонники ожидали, что он выступит с концертом. Но тогда все обошлось лишь празднованием 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.

Ранее в Китае пожаловались на короткий концерт Канье Уэста.

