Самойлова назвала нелепыми посты мошенников об изменах Джигана

Модель и блогерша Оксана Самойлова в Telegram-канале высмеяла пост мошенников, которые появляются на ее взломанном аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Самойлова назвала публикации нелепыми и лютыми. Она напомнила, что все эти сообщения не имеют никакого отношения к ней. Модель заявила, что намерена написать заявление в полицию.

«Это необходимость. И надеюсь, что скоро я верну свою страницу. Доступ восстановят. Я все это удалю. Почищу. И все, моя страница снова будет принадлежать мне. Еще раз хочу напомнить. Пожалуйста, не отправляйте никому никакие деньги. Это мошенники, это развод», — отметила блогерша.

В конце октября Самойлова сообщила, что ее страницу в Instagram взломали. На аккаунте звезды начали появляться различные мошеннические розыгрыши и конкурсы, а также якобы подробности из личной жизни модели. Так, злоумышленники заявили от лица Самойловой, что она разводится с мужем, рэпером Джиганом, из-за измен. Они утверждают, что артист якобы изменил супруге с блогершей Алиной Акиловой.

«Я врала, потому что сама не хотела в это верить. Потому что в один момент мой мир рухнул. Все, что мы так долго строили, потеряло смысл», — писали мошенники от лица модели.

