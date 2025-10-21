Коллега Михалкова вспомнил, как дочь Чарли Чаплина упала перед ним на колени

Художественный руководитель видеоотдела «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Виталий Максимов в комментарии «Газете.Ru» рассказал об отношении великих зарубежных актеров к творчеству народного артиста РСФСР.

«Это великий человек и потрясающий мастер. Я знаком с ним 40 лет — и 32 года работаю в его студии. <...> Помню, как Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, приехав в Москву, встала на колено перед Никитой Михалковым на сцене. Это была не показуха, а ее искреннее отношение к величию, о котором мы с вами говорим, творческому величию. Мне вспоминаются слова французского актера Пьера Ришара, который сказал, что во Франции Россия представляется в образе книг Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. А если брать кинематограф, то в фильмах Никиты Михалкова. Ален Делон говорил, когда завершал кинокарьеру, что если его пригласит сниматься Михалков, он, несмотря на решение об уходе, отзовется. Или Тарантино, я это слышал сам, сказал, что был воспитан в том числе и кинематографом Никиты Михалкова», — рассказал Максимов.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее звезда фильма «12» вспомнила, как от волнения расцеловала Михалкова на пробах.