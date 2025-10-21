На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коллега Михалкова вспомнил, как дочь Чарли Чаплина упала перед ним на колени

Коллега Михалкова Максимов рассказал, что его талантом восхищались Пьер Ришар и Ален Делон
Александр Кряжев/РИА Новости

Художественный руководитель видеоотдела «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Виталий Максимов в комментарии «Газете.Ru» рассказал об отношении великих зарубежных актеров к творчеству народного артиста РСФСР.

«Это великий человек и потрясающий мастер. Я знаком с ним 40 лет — и 32 года работаю в его студии. <...> Помню, как Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, приехав в Москву, встала на колено перед Никитой Михалковым на сцене. Это была не показуха, а ее искреннее отношение к величию, о котором мы с вами говорим, творческому величию. Мне вспоминаются слова французского актера Пьера Ришара, который сказал, что во Франции Россия представляется в образе книг Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. А если брать кинематограф, то в фильмах Никиты Михалкова. Ален Делон говорил, когда завершал кинокарьеру, что если его пригласит сниматься Михалков, он, несмотря на решение об уходе, отзовется. Или Тарантино, я это слышал сам, сказал, что был воспитан в том числе и кинематографом Никиты Михалкова», — рассказал Максимов.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее звезда фильма «12» вспомнила, как от волнения расцеловала Михалкова на пробах.

