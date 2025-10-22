На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель жены рэпера Pharaoh не стала комментировать слухи о ее беременности

Кадр из видео/Соцсети

Победительницу шоу «Битва экстрасенсов» и жену рэпера Pharaoh Софью Егорову заподозрили в беременности. Ее представитель Виктория в беседе с «Газетой.Ru» не стала подтверждать или опровергать догадки фанатов и призвала не задавать такие вопросы женщинам.

«Напишите лучше о том, доколе женщина должна давать комментарии по поводу состояния своего живота по просьбе страждущих», — сказала она.

22 октября в сети завирусилось видео, которое было снято во время недавнего концерта Pharaoh. В ролике супруга рэпера Софья Егорова была запечатлена на сцене с букетами цветов. Исполнитель подошел к жене, чтобы ее поцеловать и обнять. Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру Егоровой и предположили, что она беременна.

На помолвку со своей возлюбленной, финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Софьей Егоровой Pharaoh намекнул в феврале 2023 года. Он опубликовал снимок двух рук — женской и мужской. На обеих красовались кольца: у девушки с драгоценными камнями, а у рэпера без них. Музыкант не подписал снимок, однако сопроводил его красноречивыми символами: сердцем, бокалами шампанского и кольцом.

