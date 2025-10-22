Ольга Бузова пожаловалась, что мошенники украли ее личность

Певица Ольга Бузова рассказала в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников.

Бузова сообщила, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Артистка намерена обратиться в полицию, чтобы написать заявление на мошенников. По словам певицы, аферисты сменили все телефоны и почты у аккаунта.

«Возвращаюсь домой разбитая и без настроения. Ощущение, что к тебе просто залезли в душу и там топчут и гадят, или зашли в квартиру и ходят по ней, а ты сидишь привязанная и ничего не можешь сделать. <...> Воровство моего имени и личности. Это просто за гранью!» — поделилась исполнительница.

На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания. Артистка уверила, что этого не делает. Она призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам и не переходить по ссылкам в шапке профиля.

Бузова призналась, что расплакалась из-за взлома. Ее поддержали поклонники и мать.

«Конечно, я стараюсь не рефлексировать сильно по этому поводу. Но ощущение, что просто у тебя украли личность и от твоего имени реально делают какие-то вещи — это просто отвратительное ощущение. И когда у тебя просто руки по швам прикреплены, ты не можешь ничего сделать. Это просто адский ад», — рассказала певица.

