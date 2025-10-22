«Нет пульса»: Бабкина заявила, что хотела бы видеть «больше жизни» в Куртуковой

Певица Надежда Бабкина похвалила молодых исполнителей, которые начали активно использовать в своем творчестве народные мотивы. В беседе с Общественной Службой Новостей отдельно она выделила исполнительницу хита «Матушка-земля» Татьяну Куртукову, отметив, что хотела бы видеть в ней «больше жизни».

Бабкина подчеркнула, что ее радуют песни в народном стиле, даже если они адаптированы под современное звучание. По ее мнению, это говорит о том, что российские исполнители начали меньше подражать западным тенденциям, возвращаясь к своим корням.

Комментируя творчество Куртуковой, певица заверила, что не конкурирует с ней и очень любит ее хит «Матушка-земля». Она похвалила певицу, но при этом отметила, что в ней есть и недостатки.

«Нет никакой у нас конкуренции. Я очень рада, что такая девчонка появилась, она молодец! Но я бы хотела от Тани чуть больше жизни, чуть больше энергии. Нет в ней пока пульса, а очень хотелось бы», — заявила Бабкина, добавив, что готова спеть с Куртуковой дуэтом.

До этого Бабкина также прокомментировала тренд на ношение кокошников, отметив, что считает этот элемент гардероба очень правильным, красивым и благородным. Артистка считает нормальным надевать кокошник на работу. При этом она добавила, что в школе его носить не стоит, так как там есть дресс-код формы.

