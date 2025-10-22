На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Успенская объяснила ненависть к своему хиту «Кабриолет»

Любовь Успенская рассказала, что ненавидит свою самую популярную песню
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская призналась, что ненавидит свою песню «Кабриолет», которая стала настоящим хитом и одной из самых популярных композиций звезды русского шансона. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила это тем, что с этой песней у нее связаны неприятные воспоминания.

Успенская рассказала, что «Кабриолет» написали специально для нее Игорь Резник и Гари Голд, но на самом деле композиция никогда не вызывала в ней положительных чувств. Сегодня артистка столкнулась с тем, что не может ее исполнять из-за неприятных ощущений.

«Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня ее исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — пояснила певица.

Она отметила, что сегодня работает над новыми песнями, которые создает сама, и скоро представит их своим поклонникам.

Любовь Успенская заявила, что любит периодически перевоплощаться в обычного человека, чтобы затеряться в толпе. Она рассказала, что надевает темные очки, платок и гуляет по центру Москвы. Она уточнила, что давно ставит такие эксперименты, но отказалась назвать свой самый удачный образ, который по сей день позволяет ей оставаться незамеченной в обществе.

Ранее представитель Любови Успенской опроверг слухи о риске потери подвижности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами