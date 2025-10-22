Успенская объяснила ненависть к своему хиту «Кабриолет»

Певица Любовь Успенская призналась, что ненавидит свою песню «Кабриолет», которая стала настоящим хитом и одной из самых популярных композиций звезды русского шансона. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила это тем, что с этой песней у нее связаны неприятные воспоминания.

Успенская рассказала, что «Кабриолет» написали специально для нее Игорь Резник и Гари Голд, но на самом деле композиция никогда не вызывала в ней положительных чувств. Сегодня артистка столкнулась с тем, что не может ее исполнять из-за неприятных ощущений.

«Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня ее исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — пояснила певица.

Она отметила, что сегодня работает над новыми песнями, которые создает сама, и скоро представит их своим поклонникам.

Любовь Успенская заявила, что любит периодически перевоплощаться в обычного человека, чтобы затеряться в толпе. Она рассказала, что надевает темные очки, платок и гуляет по центру Москвы. Она уточнила, что давно ставит такие эксперименты, но отказалась назвать свой самый удачный образ, который по сей день позволяет ей оставаться незамеченной в обществе.

Ранее представитель Любови Успенской опроверг слухи о риске потери подвижности.