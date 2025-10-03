На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любовь Успенская: «Иногда люблю побыть никем»

Певица Успенская рассказала, как прячется от фанатов в людных местах
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Любовь Успенская заявила, что любит периодически перевоплощаться в обычного человека, чтобы затеряться в толпе. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, как скрывает внешность в людных местах из-за усталости от пристального внимания.

«Платок накинула на голову, солнцезащитные очки надела — все, ты другой человек. Кто там будет в центре Москвы или нашего района присматриваться, Успенская перед ними или нет?» — рассказала певица.

При этом она отметила, что делает так уже очень давно, но самый удачный образ, скрывающий внешность, раскрыть отказалась. Звезда добавила так, что любит сцену и очень ценит своих поклонников, без которых артисты не смогли бы существовать.

Она уточнила, что давно ставит такие эксперименты, но отказалась назвать свой самый удачный образ, который по сей день позволяет ей оставаться незамеченной в обществе.

«Но также я люблю иногда побыть никем, то есть выходить в люди в таком образе, чтобы никто не узнал меня», — заключила Успенская.

До этого стало известно, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. Как уточнял Telegram-канал Mash, ей установят специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки, сейчас Успенскую готовят к операции. Звезда шансона получила перелом руки 30 сентября. Она была вынуждена отменить все запланированные концерты и корпоративные выступления: в частности, не состоится сегодняшнее выступление артистки в Екатеринбурге.

Ранее Успенская «устроила истерику» на красной дорожке.

