Представитель Любови Успенской опроверг слухи о риске потери подвижности

Представитель певицы Успенской заявил, что артистка идет на поправку после травмы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель Любови Успенской в комментарии «Газете.Ru» опроверг информацию, что рука певицы может частично потерять подвижность.

«Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идет на поправку», — заявил член команды артистки.

16 октября Telegram-канал Mash сообщил, что у 71-летней Любови Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки. По данным источника, причиной тому стало то, что артистка вышла на сцену вопреки запрету врачей после операции на предплечье.

Ранее Любовь Успенская рассказала, как прячется от фанатов в людных местах.

