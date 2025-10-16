Представитель Любови Успенской опроверг слухи о риске потери подвижности

Представитель певицы Успенской заявил, что артистка идет на поправку после травмы

Представитель Любови Успенской в комментарии «Газете.Ru» опроверг информацию, что рука певицы может частично потерять подвижность.

«Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идет на поправку», — заявил член команды артистки.

16 октября Telegram-канал Mash сообщил, что у 71-летней Любови Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки. По данным источника, причиной тому стало то, что артистка вышла на сцену вопреки запрету врачей после операции на предплечье.

