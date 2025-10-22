«Мне они противны»: Успенская — о звездах, уехавших из России после СВО

Певица Любовь Успенская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как относится к отечественным звездам, которые покинули Россию из-за СВО.

«Предательство больше никогда не прощаю, бывших не бывает. Раньше я очень много раз прощала своих предателей, думая, что они поймут и поверят. Но в итоге ничего не изменилось. Предатель — он и в Африке предатель. Конечно, это дело государства, прощать их или нет — нужны они или не нужны. Но лично мне они противны — все, кто уехал. И не просто уехал, а еще порочит страну, которая дала им возможность», — заявила она.

Певица, родившаяся в Киеве и имевшая американский паспорт, также напомнила, что после начала СВО получила российское гражданство:

«Я приехала из Америки и могу вернуться туда, придумать что-то. Но у меня даже мысли такой не было. Мало того, когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я в это верю и надеюсь, что правда восторжествует».

Ранее стало известно, что Любовь Успенская стала инициатором разрыва отношений своей дочери.