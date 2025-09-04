На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любовь Успенская выгнала жениха 34-летней дочери: «Он пустое место!»

Певица Успенская заявила, что стала инициатором разрыва дочери с женихом
true
true
true
close
pacha_tati/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Любовь Успенская заявила, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом-бизнесменом Никитой Плотниковым. Ее слова передает «СтарХит».

По словам исполнительницы, она посчитала мужчину недостойным дочери. Успенская уверена, что предприниматель не подходил Плаксиной «ни по уровню интеллекта, ни по чему». Она выступила против их отношений, несмотря на то что дочь была заинтересована в романе.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — поделилась Успенская.

Причиной решения Успенской стало то, что Плаксина перестала заниматься саморазвитием из-за отношений с мужчиной. Она заявила, что дочь «расслабилась».

«Я не хочу [видеть] в доме никого, кто может тянуть Таню вниз, или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место», — заявила исполнительница.

Успенская отметила, что надеется найти дочери достойного мужчину: благородного и образованного, который знает толк в музыке, литературе и искусстве. По словам певицы, Плаксина согласна с ее мнением. После расставания с бизнесменом 35-летняя Плаксина вновь занялась вокалом, пилатесом и йогой.

«Она очень довольна, потому что сама поняла, что немножко потерялась с ним. <…> Опять пошла в свое обычное русское, как она живет. А тут она просто жила ни о чем», — подытожила Успенская.

В конце августа Татьяна Плаксина в беседе с «Газетой.Ru» рассказывала, что новый бойфренд Никита уже успел познакомиться с матерью.

«Мама с Никитой фактически с первого дня знакома — и успела его полюбить. А я успела уже познакомиться с мамой Никиты. C другими его родственниками пока еще нет, зато успела чуть-чуть с друзьями», — делилась она.

В апреле 2025 года Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

Ранее Дибров заявил, что породнился с Пушкиным после измены жены.

