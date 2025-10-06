Певица Слава вышла на связь в слезах и заявила о предательстве

Певица Слава вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в слезах.

Слава рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

«Я просто очень добрый и хороший человек, честно. Я не знаю, что мне делать. Мне 45 (лет). Мне очень сложно меняться. Менять отношение к жизни полностью. Это и родственники, это и те, с кем я работаю, это и любимые люди. Люди, которые вокруг. Просто все понимают, что на моей доброте можно ездить», — поделилась певица.

По словам Славы, она может быть сильной, только когда надо за что-то бороться. Однако сейчас она чувствует себя беспомощной.

Слава также прокомментировала якобы требования Сергея Соседова выгнать ее со сцены. Артистка назвала это провокацией. По словам певицы, сам телеведущий «ни сном ни духом» об этой истории.

«А я не могу остановиться рыдать. Походу, кукушка подъехала. Такие вот люди (офигевшие) у меня рядом находятся. Я выберусь всем назло», — заявила исполнительница.

