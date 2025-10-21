Солист группы «Три дня дождя» попал в базу «Миротворца»

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Викторова обвиняют в пропаганде войны и «российского фашизма и нацизма», «публичной поддержке российской агрессии», а также «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Авторы сайта заявили, что солист группы «Три дня дождя» участвовал в мероприятиях, «направленных на героизацию военных преступников и уничтожении городов и сел Украины». Они назвали музыканта соучастником «преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее бывший гитарист «Арии» попал в базу «Миротворца».