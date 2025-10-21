На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солист группы «Три дня дождя» попал в базу «Миротворца»

Певец Глеб Викторов оказался в базе «Миротворца»
true
true
true
close
Пресс-служба группы

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Викторова обвиняют в пропаганде войны и «российского фашизма и нацизма», «публичной поддержке российской агрессии», а также «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Авторы сайта заявили, что солист группы «Три дня дождя» участвовал в мероприятиях, «направленных на героизацию военных преступников и уничтожении городов и сел Украины». Они назвали музыканта соучастником «преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее бывший гитарист «Арии» попал в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами