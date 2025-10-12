На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Взыскивают принудительно»: многомиллионная задолженность Лерчек дополнилась долгом за ЖКХ

В Москве начали принудительное взыскание коммунальных платежей с блогерши Лерчек
true
true
true
close
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Москве начали процедуру принудительного взыскания долга с блогера Валерии Чекалиной (она же — Лерчек) из-за задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС.

Чекалина не оплатила счета за жилое помещение, отопление, электроэнергию и другие коммунальные услуги в установленные сроки. Сумма ее задолженности превысила 6,7 тысяч рублей.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом.

По версии следствия, Чекалина вместе с соучастниками организовала схему по продаже онлайн-курсов через иностранную компанию, предоставляя в контролирующие органы поддельные документы о целях и назначении валютных переводов.

8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Накануне сообщалось, что у Лерчек также выросла налоговая задолженность. Если в июне 2025 года Чекалина была должна 27 млн рублей государству, то к сентябрю сумма выросла до 28 млн 624 тыс. рублей.

Ранее адвокат раскрыл, сколько потеряет Джиган после развода с Самойловой.

