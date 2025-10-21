Новую российскую мелодраму сняли в Стамбуле

Премьера сериала «Близкое счастье» состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатрах KION и Иви. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Kion.

Новую российскую мелодраму, вдохновленную романом Эмиля Золя «Дамское счастье», сняли в Стамбуле. По сюжету, судьбоносную встречу переживают русская девушка Нина (Алина Воскресенская), выросшая в Турции, и бизнесмен Руслан (Михаил Кремер), владелец крупного торгового центра «Близкое счастье». После кончины жены герой целиком уходит в работу, воспитание сына и, несмотря на популярность у девушек, не заводит серьезные отношения.

Нина ищет работу после того, как дом ее приемных родителей сгорел, и Руслан видит не только хорошего продавца, но и человека с редким талантом: Нина предлагает идеи, которые помогают бизнесу процветать. Когда между главными героями вспыхнет любовь, против будут и семья, и власти города.

Вместе с российскими актерами Алиной Воскресенской, Михаилом Кремером, Анной Ардовой и Вадимом Андреевым в сериале снялись турецкие звезды Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми, Мирай Акай и другие

«Руслан может показаться не совсем хорошим человеком, но это не так. В целом я обычно играю положительных персонажей, а когда исполняю роли плохих героев, то все равно привношу в их образ что-то светлое. Возможно в этом кроется моя ошибка — зрители любят отрицательных персонажей. Например, из 10 героев будет пять взбалмошных бунтовщиков. Вот эти пять ролей как раз и покорят аудиторию», — говорит Кремер.

Алина Воскресенская признается, что влюбилась в Стамбул во время съемок.

«На площадке мы подружились со многими ребятами с турецкой стороны. До сих пор остаемся с ними на связи и списываемся в социальных сетях. Я даже гостила у них, когда уже после окончания проекта была проездом в Стамбуле», — делится звезда.

Ранее Джордж Мартин дал редкий комментарий о продолжении «Игры престолов».