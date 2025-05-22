Михалков назвал три фильма, обязательных к просмотру для молодежи

Режиссер Никита Михалков назвал три фильма, которые необходимо посмотреть каждому молодому человеку. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Михалкова, одной из важных картин последних лет является «Группа крови». Этот фильм посвящен судьбам советских детей в концлагерях.

Кроме того, режиссер посоветовал молодежи посмотреть киноленту «Пять легких пьес» с актером Джеком Николсоном в главной роли.

«Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое», — объяснил Михалков.

Третьим фильмом, который надо посмотреть молодым людям, по мнению режиссера, стал «Остров» режиссера Павла Лунгина.

До этого Михалков назвал Юрия Борисова, сыгравшего роль второго плана в нашумевшей «Аноре», «очень хорошим актером» и выразил надежду, что артист когда-нибудь получит «Оскар».

Юра Борисов стал первым российский актером, которого выдвинули на «Оскар». Его номинировали в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Однако награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Сам фильм «Анора» завоевал пять «Оскаров», в том числе в категории «Лучший фильм».

Ранее Никита Михалков призвал лишить дохода покинувших Россию режиссеров.