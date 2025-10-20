На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Эпоха декаданса»: Игорь Корнелюк высказался о современной музыке

Композитор Корнелюк считает, что ремесло музыканта исчезает
Lev Sherstennikov/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Корнелюк в интервью Tsargrad.tv высказался о современной музыке. Он выразил надежду, что «эта эпоха декаданса когда-нибудь закончится».

«Почему я считаю, что профессия вымирает? Потому что пишут все. Кто умеет, кто не умеет, есть талант, нет таланта. Как правило, это все самопальное, необразованное, дремучее, чумазое. И опять-таки, те факторы, которые воздействуют на слушателя, эти факторы не имеют никакого отношения к музыке», — сказал музыкант.

В прошлом году Корнелюк признался, что не пошел на фестиваль «Песня года» из-за отсутствия интереса.

Артист заявил, что не рвется туда, не подает никаких заявок и практически не общается с организатором «Песни года» Игорем Крутым. По его словам, он и продюсер поддерживали связь в 1980-х, однако позже их общение сошло на нет. При этом певец уверил, что у него нет обиды на Крутого.

Ранее Корнелюк рассказал об уникальности музыки Добрынина.

