Игорь Корнелюк объяснил, почему не пришел на «Песню года»

Певец Игорь Корнелюк признался в беседе с mk.ru, что не пошел на фестиваль «Песня года» из-за отсутствия интереса.

Корнелюк заявил, что не рвется туда и не подает никаких заявок. Он отметил, что практически не общается с организатором «Песни года» Игорем Крутым. По словам артиста, он и продюсер поддерживали связь в 1980-х, однако позже их общение сошло на нет. Певец уверил, что у него нет обиды на Крутого.

«Я просто сам не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого всего. Я немножко другим занимаюсь, вот и все. Сейчас мне больше интересно писать музыку к кино к спектаклям. Песни мне стали не очень интересны», — поделился артист.

В январе издание kp.ru сообщило, что певца и комика Александра Ревву вырезали из «Песни года».

В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна. Также из «Песни года» вырезали номера Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова.

7 января сообщалось, что артистов Филиппа Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Съемки концерта прошли после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, на которой присутствовали звезды.

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