«Вкусная и позитивная»: Корнелюк рассказал об уникальности музыки Добрынина

Вячеслав Добрынин был на редкость одаренным человеком и настоящим хитмейкером, музыка которого источала позитивную энергию, считает композитор и певец Игорь Корнелюк. В беседе с 360.ru он назвал творчество музыканта уникальным, отметив, что ему удавалось органично сочетать «вкус» и «привлекательность» музыки.

В свое время Добрынина несправедливо упрекали в создании слишком простой музыки, хотя на самом деле эта простота очень ценна, отметил Корнелюк. По его словам, музыкант сочинял, «как дышал».

«Кажется, очень просто, но все, что он делал, это было всегда очень вкусно. Музыка — она как еда, должна быть вкусной, должна быть привлекательной. И у Славы всегда очень было все хорошо и органично», — объяснил Корнелюк.

Он назвал Добрынина ярким и харизматичным человеком и одним из настоящих мелодистов, способных создавать хиты, которые все время хочется переслушивать. По словам Корнелюка, он всегда ходил на концерты талантливого музыканта, который был необыкновенно одарен.

«Поцеловал, что называется, боженька, и он вот этот дар щедро раздавал людям», — сказал собеседник издания.

Напомним, Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет после госпитализации с инсультом. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная и дыхательная недостаточность.

Ранее стало известно о песне, которую Вячеслав Добрынин не успел закончить.