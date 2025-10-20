«Не подпускала к трону»: Пугачеву обвинили в разрушении карьеры других музыкантов

Певица Алла Пугачёва сумела выстроить целую вертикаль собственной власти, чтобы всегда оставаться примадонной на российской эстраде, заявила музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обвинил певицу в том, что она разрушила карьеры многих негодных ей музыкантов, которые могли стать её конкурентами.

«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону», — заявил Соседов.

В пример он привёл певицу Машу Распутину, которой запретили выходить на сцену под настоящим именем Алла, так как было недопустимо появление двух исполнительниц с таким именем. По его словам, Пугачёва поставила ей условие, вынудив взять псевдоним. Критик также утверждает, что для борьбы с потенциальными конкурентами и артистами, которые не признавали её величие, певица использовала и более жёсткие меры.

Напомним, на днях Тверской суд Москвы в очередной раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачёвой. Причиной называется то, что данный иск не подсуден Тверскому районному суду. Истцом снова стал известный адвокат Александр Трещев, который требует взыскать с артистки 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за высказывания в отношении граждан России в своём интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

