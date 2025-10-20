На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не подпускала к трону»: Пугачеву обвинили в разрушении карьеры других музыкантов

Критик Соседов: Пугачева разрушила карьеры многих музыкантов своей властью
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Певица Алла Пугачёва сумела выстроить целую вертикаль собственной власти, чтобы всегда оставаться примадонной на российской эстраде, заявила музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обвинил певицу в том, что она разрушила карьеры многих негодных ей музыкантов, которые могли стать её конкурентами.

«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону», — заявил Соседов.

В пример он привёл певицу Машу Распутину, которой запретили выходить на сцену под настоящим именем Алла, так как было недопустимо появление двух исполнительниц с таким именем. По его словам, Пугачёва поставила ей условие, вынудив взять псевдоним. Критик также утверждает, что для борьбы с потенциальными конкурентами и артистами, которые не признавали её величие, певица использовала и более жёсткие меры.

Напомним, на днях Тверской суд Москвы в очередной раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачёвой. Причиной называется то, что данный иск не подсуден Тверскому районному суду. Истцом снова стал известный адвокат Александр Трещев, который требует взыскать с артистки 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за высказывания в отношении граждан России в своём интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее в России рассказали о возможности лишения пенсии Пугачёвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами