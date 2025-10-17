В России рассказали о возможности лишения пенсии Пугачевой

Юрист Браун заявила, что Пугачеву не могут лишить пенсии по старости в России

Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России, однако это не касается ее званий и доплат к пенсии. Об этом в беседе РИА Новости заявил юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Она обратила внимание, что право на трудовую пенсию (пенсию по старости) в РФ есть у всех ее граждан, получивших гражданство по рождению или его приобретения. При этом, если по закону российского гражданства, полученного по рождению, лишиться нельзя, то приобретенного можно за преступления террористического характера, вооруженный мятеж, диверсию, госизмену, умышленные действия, направленные на подрыв доверия к Вооруженным силам РФ, а также нарушение территориальной целостности страны, дезертирство и уклонение от военной службы.

Как отметила юрист, Пугачеву не смогут лишить гражданства даже в случае вынесения приговора по данным статьям, так как она является гражданкой России по праву рождения. В связи с этим артистка не может быть лишена пенсии по старости.

«В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — сказала Браун.

10 октября издание kp.ru сообщило, что Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. По данным журналистов, в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, которая начисляется за звание народной артистки СССР.

