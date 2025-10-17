На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о возможности лишения пенсии Пугачевой

Юрист Браун заявила, что Пугачеву не могут лишить пенсии по старости в России
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России, однако это не касается ее званий и доплат к пенсии. Об этом в беседе РИА Новости заявил юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Она обратила внимание, что право на трудовую пенсию (пенсию по старости) в РФ есть у всех ее граждан, получивших гражданство по рождению или его приобретения. При этом, если по закону российского гражданства, полученного по рождению, лишиться нельзя, то приобретенного можно за преступления террористического характера, вооруженный мятеж, диверсию, госизмену, умышленные действия, направленные на подрыв доверия к Вооруженным силам РФ, а также нарушение территориальной целостности страны, дезертирство и уклонение от военной службы.

Как отметила юрист, Пугачеву не смогут лишить гражданства даже в случае вынесения приговора по данным статьям, так как она является гражданкой России по праву рождения. В связи с этим артистка не может быть лишена пенсии по старости.

«В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — сказала Браун.

10 октября издание kp.ru сообщило, что Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. По данным журналистов, в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, которая начисляется за звание народной артистки СССР.

Ранее юрист рассказала, может ли Пугачева получать пенсию в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами