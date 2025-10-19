В Париже нашли еще одно украденное из Лувра украшение

Еще одно из девяти украденных из Лувра ювелирных украшений было найдено. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Журналисты не уточнили, о какой из драгоценностей идет речь. По информации Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников: двое из них были одеты в желтые жилеты, как у рабочих, а еще двое ожидали сообщников на мотороллерах под окном музея.

До этого стало известно, что после ограбления недалеко от Лувра была найдена сломанная корона супруги императора Наполеона III.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По предварительным данным расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден.

Ранее в полиции Франции раскрыли подробности дела об ограблении Лувра.