В полиции Франции раскрыли подробности дела об ограблении Лувра

МВД Франции: Лувр был ограблен за семь минут

Французский художественный музей Лувр в Париже грабители обнесли всего за семь минут, рассказал журналистам глава МВД республики Лоран Нуньес. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Они украли «бесценные драгоценности», — сказал он. Ограбление «совершили за семь минут», — цитирует издание министра.

Он добавил, что преступники явно готовились к хищению ценностей продолжительное время и заранее изучили обстановку вокруг музея.

О краже драгоценностей из Лувра 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, музей ограбили утром при открытии. Дати была на месте с сотрудниками и правоохранителями. Ведется расследование.

Позже пресс-служба музея сообщила, что он «закрыт по особым причинам».

