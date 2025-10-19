На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михалков сравнил поток западных фильмов 1990-х в Россию с «канализационной трубой»

Режиссер Михалков: в 1990-е в Россию везли западное кино худшего качества
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков в документальном фильме, посвященном его 80-летию и показанном на телеканале «Россия», заявил, что поток зарубежного кино, пришедший в страну в 1990-е, был, по его мнению, не лучшего качества.

Он отметил, что тогда в России воспринимали открытость к иностранной культуре как шаг к свободе, однако на деле страну заполнили фильмы, от которых на Западе стремились скорее избавиться.

«В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим», — заявил режиссер.

При этом Михалков заявлял, что «снимает шляпу» перед американским кино. Он говорил, что кинематограф спас Штаты в тяжелые времена. К примеру, в период Великой депрессии.

Никита Сергеевич Михалков — советский и российский режиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар» и звания Героя Труда России. Свой юбилей он отметит 21 октября.

Ранее актер Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».

