ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении российских фигуристов

ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) обозначил свою позицию по поводу возможных провокаций в отношении российских спортсменов, отметив, что такие любые такие действия будут рассматриваться, передает Sport24/

«ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов», — заявили в пресс-службе организации.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев. 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в ISU изучают требование Украины отстранить российских фигуристов от ОИ-2026.