Россиянка отомстила за подругу и сожгла дом ее бывшей свекрови

Жительница Барнаула оказалась на скамье подсудимых после того, как устроила пожар в доме бывшей свекрови своей подруги. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Обвиняемая приехала в гости к подруге в одно из сел Алтайского района. Приятельница рассказала ей, что страдает от сплетен и оскорблений со стороны своей бывшей свекрови.

Женщина решила отомстить, она купила бензин, на такси приехала к дому пострадавшей и, убедившись, что та отсутствует, выбила окно на веранде. Проникнув внутрь, злоумышленница облила помещения бензином, вышла на улицу, подожгла пропитанную горючим рукавицу и бросила ее в дом. Аналогичным способом она попыталась поджечь баню, но та не вспыхнула.

Поджигательница была признана виновной по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, она полностью признала вину и раскаялась. Мировой судья приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч рублей, а также обязал возместить потерпевшей причиненный ущерб.

