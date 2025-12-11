Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затягивание конфликта на Украине стало вопросом политического и физического выживания для Владимира Зеленского. Его слова с посольского круглого стола приводит РИА Новости.

«На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а, может быть, и физического выживания», — сказал Лавров.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа допустил ликвидацию украинского лидера. Как отметил парламентарий, на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики президента Украины могут как минимум отстранить от должности или «ликвидировать».

Он указал на неустойчивость положения украинского лидера. По мнению депутата, соратники Зеленского не окажут ему поддержку из-за материальных интересов. Самое печальное для Зеленского – его «уберут от власти» из-за денег, а не из-за политики, заключил Чепа.

Ранее Евросоюз нашел замену Зеленскому.