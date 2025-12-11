Сибиряки разыграли пожар в машине, чтобы украсть 10 млн рублей

В Сибири водитель разыграл пожар в авто, чтобы украсть 10 млн рублей

В Новосибирской области водитель и почтовый работник разыграли пожар, чтобы украсть деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Сотрудница почты и водитель «Уазика» разыграли пожар в машине, чтобы украсть почти 10 млн рублей в Новосибирской области. Они загрузили в салон 9,8 млн чужих пенсий и схема завертелась. Водитель по пути остановился, сымитировал возгорание проводки и подпалил пустые мешки для денег», — говорится в публикации.

По данным канала, после возгорания водитель потушил пожар и поехал в город Тогучин. Сотрудники правоохранительных органов сразу раскрыли план нарушителей: полицейские обнаружили 8,5 млн рублей в кабинете сотрудницы почты, еще 500 тыс. рублей сибирячка перевела родственнику. Теперь нарушителям грозит уголовная ответственность.

До этого в Москве незнакомец трогал популярную блогершу во время съемок в метро, и это попало на видео.

Ранее рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД.